Dolar
41.69
Euro
48.87
Altın
3,960.55
ETH/USDT
4,699.20
BTC/USDT
125,144.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tüm çevre denizlerde icra edilecek Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın 92 gemi, 66 hava aracıyla başladığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerimizde icra edilecek olan Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı 92 gemi, 66 hava vasıtası katılımı ile bugün başladı. Tatbikatın amaçları arasında Deniz Kuvvetleri Karargahı ve bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi yer alıyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı
Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı
Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

Benzer haberler

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor

MSB: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmıştır

MSB: Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 11 kişi tahliye edildi

MSB: Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 11 kişi tahliye edildi
Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 gerçekleştirildi

Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 gerçekleştirildi
MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı

MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet