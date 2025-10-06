Dolar
Gündem

Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı

Türkiye Innovation Week kapsamında İstanbul’un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan mapping gösterisine ev sahipliği yaptı.

Kazım Kaan Ulu  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı Fotoğraf: Şevval Vicir/AA

İstanbul

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Innovation Week'in "teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktası" olarak tanımlanan Galata Kulesi’ndeki artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi kültürel mirasın çağdaş teknolojileriyle yorumlanırken izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlik öncesinde, Galata Kulesi’nin birebir 3 boyutlu dijital modeli çıkarılarak detaylı bir görsel haritalama (mapping) süreci gerçekleştirildi. Ardından, artırılmış sanal gerçeklik unsurlarıyla desteklenen ışık, renk ve hareket efektleri kule yüzeyine yansıtılırken izleyiciler, hem kulenin mimari detaylarını hem de modern dijital tasarım öğelerini aynı anda deneyimleme fırsatı buldu.

Gösteri boyunca tarih, sanat ve teknolojinin iç içe geçtiği özel sahneler oluşturulurken kule yüzeyinde İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan figürlerin yanı sıra geleceğe dair yenilikçi temalar da yer aldı. İzleyiciler geçmişle geleceğin kesiştiği bu dijital sahnede unutulmaz anlar yaşadı.

İzleyiciler tarafından fotoğraf ve video çekilerek beğeni kazanan artırılmış gerçeklik destekli mapping gösterisi, hem sanatseverlerin hem de teknoloji meraklılarının yoğun ilgisini topladı.

Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

