Gündem

Bakan Tunç'tan adalet yatırımlarına ilişkin videolu paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet yatırımları kapsamında açılışı ve temel atma töreni düzenlenen hizmetlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Emrullah Cesur  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Bakan Tunç'tan adalet yatırımlarına ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliği ve sunumunun kalitesinin artırılması için fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirtti.

Adliye, mahkeme ve adli tıp grup başkanlıklarının, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerdeki vatandaşların adalete açılan kapısı olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Bakan Tunç'un paylaştığı videoda, Eylül 2023'ten bu yana Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen açılışlar ve temel atmalar yer alıyor.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda 31'i inşaat halinde 68 adliye, 3'ü inşaat halinde 7 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi bulunuyor.

