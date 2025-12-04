Dolar
42.46
Euro
49.66
Altın
4,200.25
ETH/USDT
3,198.50
BTC/USDT
93,443.00
BIST 100
11,027.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuşuyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor

"Dört Büyükler"in sosyal medyadaki takipçi sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Trendyol Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son 5 yıldaki büyük artışla 82 milyona yükselirken, 86 milyonluk ülke nüfusuna yaklaştı.

Fatih Erel  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
"Dört Büyükler"in sosyal medyadaki takipçi sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

İstanbul

"Dört Büyükler'in ABD merkezli sosyal medya platformları Instagram, YouTube ve X ile Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'deki toplam takipçi sayıları Mart 2021'den bu yana 49 milyondan 82 milyona yükselirken taraftar gönül verdikleri takımları sosyal medyadan takip ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray Instagram'da 17,6 milyon, X'te 14,7 milyon, YouTube'ta 3,8 milyon ve yeni sosyal medya platformu NSosyal'de 41 bin olmak üzere dört platformda da zirvede yer alırken, toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakaladı.

Instagram'da 11,5 milyon, X'te 12,4 milyon ve YouTube'ta 3 milyon ve NSosyal'de 23 bin ile dört platformda toplamda 27 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Instagram'da 7,6 milyon, X'te 5,8 milyon, YouTube'ta 1,6 milyon ve NSosyal'de 12 bin takipçi sayısıyla toplamda 15 milyonu geçti.

Instagram'da 1,4 milyon, X'te 1,9 milyon, YouTube'ta 362 bin ve NSosyal'de 13 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 675 binle sıralamada yer aldı.

Dört büyüklerin dört platformda toplam takipçi sayısı

Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, YouTube, X ve NSosyal'deki takipçi sayıları toplamda 82 milyona yükseldi.

Galatasaray dört platformda toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakalarken Fenerbahçe ise 27 milyon ile ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ı bu sosyal medya platformlarında toplamda 15 milyon, Trabzonspor ise 3 milyon 675 bin taraftar takip ediyor.

SıraTakım

Instagram, YouTube, X, NSosyal toplam takipçi

(5 Aralık 2025)

1Galatasaray36 milyon
2Fenerbahçe27 milyon
3Beşiktaş15 milyon
4Trabzonspor3,7 milyon

Taraftarlar takımlarını YouTube'tan izledi

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Abone sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler abone sayısını arttırarak YouTube'tan gelir de elde edebiliyor.

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin Mart 2021'de YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 4 milyondan fazla artış yaşandı ve 8,7 milyona yaklaştı.

Geçen yaklaşık 5 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 3,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 3 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,6 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 362 bine çıktı.

Dört büyüklerin YouTube'taki abone sayısı şu şekilde:

SıraTakım

YouTube abonesi

19 Mart 2021

YouTube abonesi

5 Aralık 2025

1Galatasaray1,7 milyon3,8 milyon
2Fenerbahçe1,9 milyon3 milyon
3Beşiktaş820 bin1,6 milyon
4Trabzonspor240 bin362 bin

X'te Dört Büyükler'in takipçi sayıları

Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı.

Dört büyüklerin Mart 2021'de X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,8 milyon oldu.

Bu platformda 5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,7'ye, Fenerbahçe 8 milyondan 12,4'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,8'e ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 1,9 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin X'teki takipçi sayısı şu şekilde:

SıraTakım

X takipçisi

(milyon)

(19 Mart 2021)

X takipçisi

(milyon)

(5 Aralık 2025)

1Galatasaray9,814,7
2Fenerbahçe812,4
3Beşiktaş4,55,8
4Trabzonspor1,81,9

Instagram'da 4 yılda 12 milyon artış

Dört büyüklerin Mart 2021'de Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 18 milyonluk artış yaşandı ve 38,1 milyon oldu.

Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 17,6 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 11,5 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 7,6 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,4 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin Instagram'daki takipçi sayısı şu şekilde:

SıraTakım

Instagram takipçisi

(19 Mart 2021)

Instagram takipçisi

(5 Aralık 2025)

1Galatasaray9,6 milyon17,6 milyon
2Fenerbahçe6,3 milyon11,5 milyon
3Beşiktaş3,8 milyon7,6 milyon
4Trabzonspor830 bin1,4 milyon

NSosyal'de "Dört Büyükler" yerini aldı

Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'de; Galatasaray, 41 bin takipçi ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'nin ise 23 bin takipçisi bulunuyor.

NSosyal'de Trabzonspor'u 13 bin, Beşiktaş'ı ise 12 bin kişi takip ediyor.

SıraTakım

NSosyal takipçisi

5 Aralık 2025

1Galatasaray41 bin
2Fenerbahçe23 bin
3Trabzonspor13 bin
4Beşiktaş12 bin
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım
MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek

Benzer haberler

"Dört Büyükler"in sosyal medyadaki takipçi sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

"Dört Büyükler"in sosyal medyadaki takipçi sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu McCollum'a göre NBA Avrupa projesi başarılı olacak

Galatasaray ile Samsunspor ligde 65. kez karşılaşacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya'da SOBE'yi ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya'da SOBE'yi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet