Gündem

Büyükelçi Aybet, İsrail'in BM kararıyla kurulan UNRWA'yı yasaklamaya hakkı olmadığını belirtti

Büyükelçi Gülnur Aybet, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 1949 tarihli kararı ile kurulan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya hakkı olmadığını söyledi.

Esra Taşkın  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Büyükelçi Aybet, İsrail'in BM kararıyla kurulan UNRWA'yı yasaklamaya hakkı olmadığını belirtti

Paris

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO'nun 222. Yürütme Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırıma bir son vermesini umuyoruz." dedi.

Ateşkes anlaşmasının tamamen uygulanmasını beklediklerini dile getiren Aybet, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin de katılmış olduğu ateşkes müzakereleri sırasında arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarını takdir ediyoruz. İsrail, kıtlığı Filistinlilere karşı bir soykırım aracı olarak kullanıyor. Gazze'deki okul, hastane ve temel altyapıların neredeyse tamamı yıkıldı. Türkiye daima Filistinlilerin yanında oldu ve Gazze için tüm imkanlarını seferber etti."

Aybet, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını ve UNESCO nezdinde Gazze için oluşturulan yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke olduğunu söyleyerek, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye, UNRWA'ya desteğini sürdürecektir"

İsrail'in, BM Genel Kurulu'nun 1949 tarihli kararına uygun bir şekilde kurulan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya hakkı olmadığını vurgulayan Aybet, "UNRWA'nın Filistinliler için paha biçilemez rolünün farkındayız. UNRWA, Filistin-İsrail çatışması adil bir barış çerçevesinde çözüme kavuşturulana kadar hayati önem arz eden çalışmalarına devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aybet, UNRWA'nın zorlu şartlara rağmen Filistinli çocuklar ve gençler için kaliteli bir eğitim sunmak amacıyla üstlendiği önemli rolü takdir ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in UNRWA'yı yasaklama ve UNRWA okullarını kapatma kararını, Filistin kimliğini ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alma girişimleri olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla, İsrail'in UNRWA'yı dağıtma girişimlerine karşı direnmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, UNRWA'ya desteğini sürdürecektir."

Büyükelçi Aybet, bu yıl İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, UNRWA'nın Ankara'da bir temsilcilik açması için anlaşma imzalandığını da anımsattı.

