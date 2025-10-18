Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail'in Gazze saldırıları

Gazze İnsan Hakları Merkezi: Ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 34 Filistinli öldü, 122 kişi yaralandı

Gazze İnsan Hakları Merkezi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in düzenlediği 129 saldırı ve ateş açma olayında 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ali Semerci, Mehmet Nuri Uçar  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Gazze İnsan Hakları Merkezi: Ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 34 Filistinli öldü, 122 kişi yaralandı Fotoğraf: Khalil Ramzi Alkahlut/AA

Ankara

Gazze İnsan Hakları Merkezi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun bugün düzenlediği son saldırısında bir aracı hedef alarak aynı aileden 11 sivili öldürdüğü ifade edilen açıklamada, bunun, ateşkes anlaşmasına yönelik açık ve bariz bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail'in bu tutumunun, sivillerin yaşamlarına karşı açık bir saygısızlığı ve uluslararası insani hukuka en ufak bir saygı göstermeden öldürme ve yok etme politikasını ısrarla sürdürmesini yansıttığına işaret edildi.

Hamas, İsrail’in Gazze’de aynı aileden 11 kişiyi öldürmesini "planlı bir katliam" olarak niteledi

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Şaban ailesinin aracına doğrudan tank mermisi attığı, saldırıda 7'si çocuk 3'ü kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek saldırının sivillere karşı planlı ve kasti şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bu katliamın yakın zamanda varılan ateşkes anlaşmasının ihlali niteliğinde olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail’in ateşkes kapsamında sivilleri hedef almaktan kaçınması gerekirken saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, İsrail’in yıllardır işlediği ihlaller ve katliamlar siciline eklendiği ve sivillerin hala doğrudan hedef alındığını ortaya koyduğu vurgulanarak bunun, "tüm unsurlarıyla işlenmiş planlı bir katliam" olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 15 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece toplamda 135 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği kaydedildi.

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğu vurgulanan açıklamada, cesetlerden 7'sinin yakınları tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığa bağlı tıbbi ekiplerin, muayene, dokümantasyon ve ailelere teslim işlemleri tamamlanana kadar tıbbi prosedürler ve protokollere uygun olarak cenazelere yönelik işlemleri sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
