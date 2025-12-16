Dolar
Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ethem Emre Özcan, Faruk Hanedar  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi Fotoğraf: Mohamad Zanaty/AA

Beyrut

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Mercayun ilçesinde Merkeba ve Adisa beldeleri arasında seyreden bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

