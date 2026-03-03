Dolar
43.98
Euro
50.92
Altın
5,049.12
ETH/USDT
1,948.60
BTC/USDT
66,617.00
BIST 100
12,914.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UAEA, ABD ile İsrail'in saldırısında İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin hasar gördüğünü doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Natanz nükleer tesisinde bazı hasarlar tespit ettiğini doğruladı.

Salih Okuroğlu  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
UAEA, ABD ile İsrail'in saldırısında İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin hasar gördüğünü doğruladı

Viyana

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "En son uydu görüntülerine dayanarak UAEA, şu anda İran'ın yeraltındaki Natanz Yakın Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında yeni hasar meydana geldiğini teyit edebiliyor." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu olaydan radyolojik bir sonuç beklenmediği aktarılan açıklamada, Haziran 2025'te ağır hasar gören tesiste ayrıca bir etkinin gözlemlenmediği kaydedildi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dün, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, saldırılarda nükleer tesislerin hasar gördüğüne dair bir göstergenin olmadığını söylemişti.

Toplantıda bulunan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi ise toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Grossi'nin aksine Natanz'daki nükleer tesisin vurulduğunu belirtmişti.

Grossi, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ise "İran'ın nükleer tesislerinin vurulduğuna dair hiçbir gösterge olmadığı konusunda söylediğimiz şeyin arkasındayız. Bir şeyler olabilir ama haziranda (2025) İran'ın nükleer tesislerine yapılan askeri saldırılarla karşılaştırılabilecek bir şey görmedik." diye konuşmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün akşam saatlerinde, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

Çin'den İsrail'e "güç problemleri çözmez" mesajı

Çin'den İsrail'e "güç problemleri çözmez" mesajı

UAEA, ABD ile İsrail'in saldırısında İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin hasar gördüğünü doğruladı

Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Rusya: İran'a karşı savaş, nükleer silah üretimine yönelik eylemleri canlandırabilir

Rusya: İran'a karşı savaş, nükleer silah üretimine yönelik eylemleri canlandırabilir
AA ekibi, İsrail ve ABD’nin Tahran’daki saldırılarında hasar gören Gülistan Sarayı’nı görüntüledi

AA ekibi, İsrail ve ABD’nin Tahran’daki saldırılarında hasar gören Gülistan Sarayı’nı görüntüledi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası İngiltere'nin denizaşırı askeri varlığı yeniden gündeme geldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası İngiltere'nin denizaşırı askeri varlığı yeniden gündeme geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet