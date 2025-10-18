Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,877.30
BTC/USDT
106,962.00
BIST 100
10,208.76
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı.

Mikail Bıyıklı  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, Milli Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
