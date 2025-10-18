Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
