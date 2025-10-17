Dolar
41.95
Euro
49.00
Altın
4,254.78
ETH/USDT
3,778.40
BTC/USDT
106,206.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Buğrahan Ayhan  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumunda
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti
Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi

Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi
5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu: Ekonomik ortaklıktan stratejik işbirliğine

5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu: Ekonomik ortaklıktan stratejik işbirliğine
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet