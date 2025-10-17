Dolar
41.95
Euro
48.99
Altın
4,253.75
ETH/USDT
3,750.00
BTC/USDT
105,834.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sinan Özmüş  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilerden M.A.C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.T.Ç, S.Ç, Ö.Y.K. ve E.B. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

E.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklandı.

Soruşturma

​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumunda
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Benzer haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı

Bayğaralar suç örgütüne yönelik soruşturmada 96 zanlı tutuklandı

Bakan Uraloğlu: Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı ile bölgede trafik yoğunluğunu rahatlattık

Bakan Uraloğlu: Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı ile bölgede trafik yoğunluğunu rahatlattık
Rekabet Kurulu çoğunluğu ilaç sektöründen 17 şirkete 245 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu çoğunluğu ilaç sektöründen 17 şirkete 245 milyon lira ceza verdi
Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz dalışta dünya rekorunu geliştirdi

Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz dalışta dünya rekorunu geliştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet