Gündem

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay getirildi.

Fatih Gökbulut  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.

Çay, 2013 yılından bu yana SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

