Gündem

Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Baran Aytaş'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Başak Akbulut Yazar  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı

İstanbul

TCMB'nin 6 Aralık 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, bankanın ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen "Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi" ile "Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi"nde tespit edilen usulsüzlükler olduğu bildirildi.

Dilekçede, Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketinden ihale düzenlenmeden hizmet alımları gerçekleştirildiği, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden ödeme yapıldığı, eski BKM Genel Müdürü Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklar bulunduğu iddia edildi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan savcılık, olayda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş, Emrah Şener, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla 10 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Aytaş, Emrah Şener, Koç, Demirbaş, Kanbir, Arslan ve Güven, sevk edildiği adliyede İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden İbrahim Şener, Göktaş ve Özdamar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler Durmuş, Alkan, Kurt ve Gözenman hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

