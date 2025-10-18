Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,886.80
BTC/USDT
106,905.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 34'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

Mikail Bıyıklı  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı 

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 34'üncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yapay zekanın atık yönetimdeki rolü konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Bakan Tunç'tan adalet yatırımlarına ilişkin videolu paylaşım
Eski KKTC'li Bakan Bozkurt, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının önemini vurguladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı 

Azerbaycan, bağımsızlığını yeniden kazanmanın 34. yılını kutluyor

Azerbaycan, bağımsızlığını yeniden kazanmanın 34. yılını kutluyor
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru

Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet