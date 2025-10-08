Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
Bursa
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından zirveye kar yağdı.
Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.
Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.