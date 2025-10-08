Dolar
41.71
Euro
48.51
Altın
4,041.67
ETH/USDT
4,523.60
BTC/USDT
123,303.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Cem Şan  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

Bursa

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından zirveye kar yağdı.

Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Avaz, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Benzer haberler

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bursa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'teki başarılarını yenileriyle taçlandırmak istiyor

Uludağ'da kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi

Uludağ'da kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, dünya şampiyonasına parktaki lokalde hazırlanıyor

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, dünya şampiyonasına parktaki lokalde hazırlanıyor
JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır

JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet