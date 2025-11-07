Dolar
42.21
Euro
48.93
Altın
3,990.83
ETH/USDT
3,296.30
BTC/USDT
100,866.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bursa'da öğrenciler hareketli yaşam için spor etkinliklerine katıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir okulda Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında çocuklar zumba yaptı, futbol ve voleybol oynadı.

Cem Şan  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bursa'da öğrenciler hareketli yaşam için spor etkinliklerine katıldı Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında şubat ayında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi, Osmangazi ilçesindeki Mümin Canbaz Ortaokulu'nda uygulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki HOBA ekibinde yer alan 3 beden eğitimi öğretmeni ile okulun 10 beden eğitim öğretmeni okulun bahçesinde ve spor salonunda çeşitli parkurlar kurdu.

Zumbayla başlayan etkinlikte öğrenciler daha sonra, gruplara ayrıldı. Bazı öğrenciler futbol, bazıları ise voleybol oynadı. Bir grup öğrenci de spor salonunda kurulan parkurda etkinliğe katıldı.

Etkinliğe katılan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ile okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mümin Canbaz da öğrencilerle futbol ve voleybol oynadı.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, HOBA Projesi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin geçen yılki eğitim döneminde Bursa geneline başlatıldığını hatırlatan Sezer, proje kapsamında çocuklara hareketli ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulandığını ifade etti.

Bu yılki eğitim döneminde Osmangazi ilçesinde özellikle bütün okulları kapsayacak şekilde projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 öğretmen arkadaşımızı tam zamanlı görevlendirerek okullara yönelik faaliyet başlattık. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi kapsamında bu projede eylemlerin daha sağlıklı olması amaçlandı. Her türlü sportif faaliyeti yaparak sağlıklı zihinlerin sağlıklı bedenlerle gerçekleşeceği kanaatiyle bu projeyi yürütüyoruz. Özellikle ilkokullarda çocukların sportif kabiliyetlerinin ortaya çıkartılması amacıyla çalışma yapıldı. Geri dönüşler gayet olumlu. Çocuklar da çok mutlu. Hareket eden çocuk mutlu çocuktur. Bu işin sistemli ve ekiple yapılmasıyla daha güzel sonuçlar elde etmektedir."

Okul Müdürü Nihal Çamlıbel de HOBA Projesi'ne ilk etapta 250 öğrencinin katıldığını belirterek, "Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı fiziksel alanlar sunarak öğrencilerimizin düzenli olarak hareket etmelerini sağlıyoruz. Okul içi yarışma, turnuva, şenlik gibi etkinlikler planlayıp projeyi yıl sonuna kadar okulumuzda sürdüreceğiz." dedi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mümin Canbaz ise Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı projeyi desteklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı

Benzer haberler

Bursa'da öğrenciler hareketli yaşam için spor etkinliklerine katıldı

Bursa'da öğrenciler hareketli yaşam için spor etkinliklerine katıldı

Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Yapay zekayla inmeyi erken teşhis etmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST'te üçüncü oldu

Babası öğretiyor karateci kızı madalyalar kazanıyor

Babası öğretiyor karateci kızı madalyalar kazanıyor
İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından proje sahasına çöp depolanmasına tepki

İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından proje sahasına çöp depolanmasına tepki
Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, şimdi Bursa'da döner kesiyor

Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, şimdi Bursa'da döner kesiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet