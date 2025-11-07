Dolar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri

Başak Akbulut Yazar  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri

İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
