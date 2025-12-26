Dolar
42.92
Euro
50.60
Altın
4,508.01
ETH/USDT
2,965.90
BTC/USDT
88,590.00
BIST 100
11,258.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 40 personel alımı yapacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 15 müfettiş yardımcısı olmak üzere 40 personel alınacak.

Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Başvurular 29 Aralık - 5 Ocak 2026 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başarılı olan adayların sınav sonuçları, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınıp başarı listesi ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak asil ve yedek listeler oluşturacak. Listeler, Bakanlıktan yapılacak duyurudan sonra "Kariyer Kapısı" sistemi üzerinden görebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek

Bilirkişilere 2026'da ödenecek ücretler belli oldu

Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi

Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

AFAD 473 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet