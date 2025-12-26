Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık hizmetleri standartlarını sadece belirli bir kesim için, sadece bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik." ifadelerini kullandı.

26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da sağlık yatırımlarımızın toplam bedeli 170 milyar lirayı buldu. Devam eden 37 projemiz tamamlandığında bu rakam 250 milyar liraya çıkacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açgözlü muhterislerin Türkiye'nin giderek büyüyen sağlık turizmine gölge düşürmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz." dedi.

