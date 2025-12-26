Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık hizmetleri standartlarını sadece belirli bir kesim için, sadece bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da sağlık yatırımlarımızın toplam bedeli 170 milyar lirayı buldu. Devam eden 37 projemiz tamamlandığında bu rakam 250 milyar liraya çıkacak." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açgözlü muhterislerin Türkiye'nin giderek büyüyen sağlık turizmine gölge düşürmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz." dedi.