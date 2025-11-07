Dolar
42.21
Euro
48.93
Altın
3,990.83
ETH/USDT
3,296.30
BTC/USDT
100,866.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmezken; İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 20 ila 21 derece, İzmir'de ise 23 ila 24 derece civarında seyredecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu sadece Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de aralıklarla yağış geçişleri görüleceğini ve yurdun büyük bölümünde yağış beklentisinin olmadığını belirtti.

Havanın çoğunlukla parçalı az bulutlu geçeceğini söyleyen Çelik, sıcaklıkların 4-5 gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Çelik, "Salı günü, batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı, çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını bildiren Çelik, İzmir'de ise sıcaklıkların 23 ila 24 dereceler civarında beklendiğini kaydetti.

Çelik, Ankara'da hafta sonunda az bulutlu bir hava beklendiğini, İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki yağışın neden olduğu bulutlu havanın İstanbul'da görüleceğini söyledi.

İzmir'de ise yarın için gök gürültülü sağanak geçiş öngörüldüğünü dile getiren Çelik, pazar günü ise kuzey ilçelerinde kısa süreli de olsa bir yağış geçişi olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı

Benzer haberler

Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek

Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Türkiye'de hafta sonu yağışlı hava hakim olacak

Türkiye'de hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet