logo
Gündem

Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Gülsem Adam, Mert Cantürk  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Antalya

Kentte etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Bazı kent sakinleri, yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken bazıları da kıyafetleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Seralar zarar gördü

Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi'ndeki seralar sağanak ve rüzgar nedeniyle hasar gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören 4 serada hasar tespit çalışması yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin merkez ilçeleri ile Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Paylaşımda kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Avsallar açıklarında aynı anda iki hortum oluştu

Alanya ilçesinde de yer yer etkili olan yağış sonrasında Avsallar Mahallesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

