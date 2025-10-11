Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

