Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.