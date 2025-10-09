Dolar
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması sonrası bölgedeki son duruma ilişkin Gazze şeridini gören Sderot’tan yayındayız
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ömer Ürer  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Sis, İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede jandarma trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.

Sis tabakasının kapladığı ova ile sisin etkili olduğu otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.

