Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,465.20
BTC/USDT
121,786.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında çeltik ekimi yapılan 220 dekar alanda hasat gerçekleştirildi.

Özgür Alantor  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı

Kastamonu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KDAKP kapsamında yer alan "Ada Bazlı Çit Uygulaması Projesi" doğrultusunda Tosya ilçesinde çeltik ekilen 220 dekar alanda hasat programı düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, Tosya pirincinin dünyaca tanınan bir ürün olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarımın önemine değinen Ekmekci, "Türkiye Cumhuriyeti, ulusal bağımsızlığımızın mihenk taşlarından biri olan tarım sektörümüzü hem iklim krizinden korumak hem de çiftçilerimizin gayretinin hasat dönemlerinde gelire dönebilmesi için ilgili tüm kurumlarının iş birliğinde duraksız çalışıyor. Tosya'mızdaki sulama sistemi sorununu çözmek için gerek yerel gerekse Çankırı'yı da içine alan geniş bölgede çalışmalarımız neticesinde sonuca ulaşacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç ise KDAKP kapsamında Kastamonu'da bugüne kadar 189 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.

Tosya'da KDAK kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Kılıç, "Bugüne kadar 6 köyde sulama kanalı modernizasyonu, 4 köyde kapalı sulama sistemi, 13 sera kurulumu başta olmak üzere çeşitli makine ekipman alımları için toplam 16 milyon 400 bin lira destek verilmiştir. Ada Bazlı Çit Uygulama Projesi 24 parsele yayılmış toplam 220 dekarlık çeltik üretim alanında uygulandı. Projeden 84 üretici faydalandı. Bu tür projeler ürün kalitesi ve verim artışı sağlayarak hem üreticilere hem de ilin ekonomisine önemli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Programda daha sonra hasat gerçekleştirildi.

Programa Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı
Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
Yetim Vakfı 81 ilde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi

Benzer haberler

Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı

Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı

Elma diyarı Isparta'da hummalı hasat mesaisi

Geleceğin ziraat mühendisleri üniversitenin uygulama bahçelerinde yetişiyor

Özel gereksinimli bireyler sanattan spora etkinliklerle sosyalleşiyor

Özel gereksinimli bireyler sanattan spora etkinliklerle sosyalleşiyor
Bodrum'da baba oğul ata mesleği arıcılığı ürün çeşitlendirmesiyle sürdürüyor

Bodrum'da baba oğul ata mesleği arıcılığı ürün çeşitlendirmesiyle sürdürüyor

Arıları için her hafta yaklaşık 900 kilometre yol katediyor

Arıları için her hafta yaklaşık 900 kilometre yol katediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet