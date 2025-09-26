Dolar
Yaşam

Bodrum'da baba oğul ata mesleği arıcılığı ürün çeşitlendirmesiyle sürdürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ahmet Yılmaz ile ziraat mühendisi oğlu Mehmet Yılmaz, ata mesleği arıcılığı sürdürerek, bal, polen, arı sütü ve propolisin yanı sıra ana arı üretimi yapıyor.

Durmuş Genç  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Bodrum'da baba oğul ata mesleği arıcılığı ürün çeşitlendirmesiyle sürdürüyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Dünya çam balı üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Muğla, Türkiye'nin birçok yerinden gelen gezgin arıcılara da ev sahipliği yapıyor. İlkbaharda yaptıkları çiçek balı hasadının ardından kamyonlara yükledikleri kovanlarla bölgeye ulaşan arıcılar, burada da çam balı üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor.

Zengin flora ve faunaya sahip Muğla'daki ormanlık alanlara konulan kovanlardan çam balı hasadı yapılmaya başlandı.

Ahmet Yılmaz da oğlu Mehmet ile ata mirası arıcılığı geliştirerek sürdürüyor.

Yılmaz ve oğlu, Bodrum ilçesinde deniz manzaralı orman içinde çam balı, polen ve arı popülasyonu için mesai harcıyor. En kaliteli balı almak için çalışan baba-oğul, üretim aşamasında da birbirlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Bal üretiminin yanında verimli ve hastalıklara dayanıklı arı kolonileri yetiştirmek için ana arı üretimine yoğunlaşan Yılmaz ailesi, Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ve yurt dışına ürün gönderiyor.

"4 kuşaktır arıcılık yapıyoruz"

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, kendisinin 30 yıldır, ailesinin ise 4 kuşaktır arıcılıkla uğraştığını söyledi.

İlkbahar döneminde gezginci arıcılık yapan Yılmaz, "Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Bodrum'u herkes turizm merkezi olarak, deniz, kum ve güneş olarak bilir ama biz burada doğal ürünler üretiyoruz. Arıcılığı dedelerimiz de 1800'lü yıllarda yapıyordu. Orman yangınlarından dolayı çok sıkıntılı dönemler geçirdik ama bu sene çam balında verim çok yüksek. Bu sene verimde en üst kaliteyi yakalayacağımızı umuyoruz. Bu yıl yaklaşık 15 ton beklentimiz var ve ilk kesimde 5 tonunu hasat ettik." dedi.

Çam balı hasadının aralık ayına kadar süreceğini ve iki hasat daha yapacaklarını ifade eden Yılmaz, balın yanı sıra polen, arı sütü, propolis ve ana arı üretimi yaptıklarını, doğal ürünlerini İngiltere, Almanya, Belçika, Kanada ve ABD'ye gönderdiklerini dile getirdi.

Mehmet Yılmaz da "Ailemle çocukluğumdan bu yana arıcılık yapıyorum. Genç bir ziraat mühendisi ve arıcı olarak gençlere en büyük tavsiyem, ülkemizin özellikle üretmeye ve üreten gençlere ihtiyacı var. Arıcılık bu anlamda geniş yelpazesi olan, getirisi iyi olan bir meslek grubu. Herkes memur olmayı düşünmesin bence üretime de katkı sağlasın." diye konuştu.

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığından ana arı ve arı sütü üretimiyle ilgili eğitim aldığını ve bu eğitimin kendisini geliştirmesini sağladığını kaydetti.

