Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,924.20
ETH/USDT
1,592.30
BTC/USDT
23,200.00
BIST 100
5,179.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 2022 yılında 2 milyon 65 bin dolarlık bal ihraç edildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 30.01.2023
Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden geçen yıl 15 ülkeye 852 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ürünün dış satımından 2 milyon 65 bin dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ın en fazla bal gönderilen ülkeler olduğunu kaydetti.

Gürdoğan, bal ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret ederek, bu kapsamda önceki yıldan farklı Ürdün, Kanada ve İsrail'e de ihracat yapıldığını ifade etti.

Balın bölge açısından önemli bir ihraç ürünü olduğunu aktaran Gürdoğan, "Bal ihracatımız Kovid-19 salgını döneminde dahi pozitif artışını sürdürdü. Önceki yılı da geçen yılı da güzel rakamlarla tamamladık. Bu yıl da bal ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.

Gürdoğan, bal ihracatının artmasında kalite, ambalaj ve markalı ürün geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi
Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi

Kendisi için yapmaya başladığı takılar 24 ülkede alıcı buluyor

Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor

Türkiye'den 160 ülkeye 1 milyar dolara yaklaşan makarna ihracatı

Türkiye'den 160 ülkeye 1 milyar dolara yaklaşan makarna ihracatı
Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina

Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina
Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet