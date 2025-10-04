Dolar
Gündem

Çorum'da mercek bulutu görüntülendi

Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.

Oğuzhan Erdoğan  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Çorum'da mercek bulutu görüntülendi Fotoğraf: Oğuzhan Erdoğan/AA

Çorum

Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.

İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

