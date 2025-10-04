Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.
Çorum
Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.
İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.
Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.