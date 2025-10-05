Dolar
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak. İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.

Fatih Gazioğlu  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde yapılacak.

Sporcular turnuvada 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve master gruplarıyla tekerlekli sandalye kategorilerinde mücasporcular katılacak.

İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.

