Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak. İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde yapılacak.
Sporcular turnuvada 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve master gruplarıyla tekerlekli sandalye kategorilerinde mücasporcular katılacak.
İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.