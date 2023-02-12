THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Hatay
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.
#Canlı: "Asrın Felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'na ilk uçak iniş yapacak https://t.co/wx7dLETdX2— AA Canlı (@AACanli) February 12, 2023
İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.