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THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hasan Hüseyin Kul   | 12.02.2023
THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.

İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.

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