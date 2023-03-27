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Bakan Karaismailoğlu: Evsiz kalan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamak şu anda büyük önceliğimiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşlara güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamanın şu anda öncelikleri olduğunu bildirdi.

Cihan Okur  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Bakan Karaismailoğlu: Evsiz kalan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamak şu anda büyük önceliğimiz Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma töreninde, dayanışmayla bu zor günleri aydınlığa kavuşturacaklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri devletin tüm organlarının 7-24 görev yaptığını, yapmaya da devam edeceğini anlatan Karaismailoğlu, bölgenin ve insanlarının derdi, sıkıntısı bitene kadar da durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Bu zorlu süreçte devletin tüm imkanlarının depremzedelerin ihtiyaçları için seferber edildiğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hasarlı binaların yıkılması, enkazların kaldırılması ve yeniden inşa süreçlerini ivedilikle yürütüyoruz. Depremden etkilenen tüm illerimizde olduğu gibi Adıyaman'ı da yeniden kalkındırmak için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Binlerce yıllık tarihiyle bugüne kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Adıyaman'ın özünde ilim ve irfan var, üretim ve ticaret var. Biz bunları Adıyaman'da yeniden payidar kılana kadar da durmayacağız. Tüm illerimizde de aynı kararlılığı sürdüreceğiz. Depremin açtığı yaraları sarmak, yarınlara umutla bakmak için çok önemli çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz, açılan yaraları sarıyoruz. Evsiz kalan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamak şu anda büyük önceliğimiz. Yaşam konteyneri ve prefabrik evlerin tamamını kurmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı konteynere yerleştirerek hayatın onlar için bir nebze de olsa normale dönmesini istiyoruz. İnşallah sayılarını hızla artıracağız."

Bugün temeli atılan konutları da en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızı hızlıca kalıcı konutlara yerleştirerek daha düzenli bir hayat imkanı sunacağız. Geçmişten geleceğe uzanan daha gelişmiş bir Adıyaman'ı hep birlikte kuracağız. Dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler oluşturma vizyonumuz doğrultusunda Adıyaman'ı da örnek bir şehir yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Umutları yeniden yeşerterek bu acı günleri tarihe gömeceğiz." diye konuştu.

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