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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van'da 15 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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