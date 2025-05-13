İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van'da 15 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.
Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.