Zeytinburnu’nda tırdan dökülen alçı nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk yaşandı
Zeytinburnu'nda tırın dorsesindeki toz alçının yola dökülmesi sonucu D-100 kara yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
İstanbul
Beştelsiz Mahallesi’nde D-100 kara yolu Cevizlibağ istikametinde bariyere çarpan tırda, çuvallar içeresindeki alçılar yola döküldü.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler araçları yan yola yönlendirdi.
Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.
Ekiplerin çalışması sonrası tır kaldırılırken, yola dökülen alçıların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.