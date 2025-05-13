Dolar
38.80
Euro
43.19
Altın
3,256.68
ETH/USDT
2,474.10
BTC/USDT
102,666.00
BIST 100
9,695.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ankara’da "Türkiye-Balkanlar Medya Forumu"nda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul’da "Huzur İstanbul" uygulamasında 1017 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" denetimlerinde 1017 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Mert Karaca  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
İstanbul’da "Huzur İstanbul" uygulamasında 1017 şüpheli yakalandı

İstanbul

Kentte 12 Mayıs’ta iki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamanın ilk aşaması saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada, 1401 personel, polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimi şeklinde yapıldı.

İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında, 1368 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerle tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uygulama süresince 335 bin 231 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapılırken, 557'si çeşitli suçlardan aranan 1017 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 76 fişeğe el kondu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 1592 gram uyuşturucu madde, 133 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 625 lira, 50 avro ve 25 dolar ele geçirildi.

Kontrollerde 35 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, 11 yabancı uyruklu kişiye de işlem uygulandı.

Umuma açık 309 yerin denetlendiği çalışmalarda, 4 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 45 bin 205 araç ve 2 bin 807 motosiklet denetlendi. 2 bin 671 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, trafik kuralı ihlallerinden dolayı toplam 361 bin 933 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüslerin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Bakan Işıkhan: Sosyal güvenlik sistemimizi daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz
Doğurganlık hızı 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

Benzer haberler

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik gerçekleştirilecek

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik gerçekleştirilecek

İstanbul’da "Huzur İstanbul" uygulamasında 1017 şüpheli yakalandı

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul’da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Trump: (İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi) Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum

Trump: (İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi) Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum
İstanbul müzakereleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabalarının dönüm noktası olarak biliniyor

İstanbul müzakereleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabalarının dönüm noktası olarak biliniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet