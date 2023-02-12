Hatay'da hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Hatay
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.