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Gündem, Asrın felaketi

Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Erzurum ve Ardahan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırlanan 58 seyyar tuvalet ve banyo üniteleri depremzedelere gönderildi.

Yunus Hocaoğlu, Günay Nuh   | 12.02.2023
Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, bölgeye gönderilmek üzere seyyar tuvalet ve banyo ünitelerini yapmaya başladı.

İlk etapta hazırlanan 50 seyyar tuvalet ve banyo, tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Rektörü Çomaklı, AFAD'ın ihtiyaçları doğrultusunda seyyar tuvalet ve banyo yapmaya başladıklarını söyledi.

İhtiyaçların giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çomaklı, "AFAD'ın öncelikli ihtiyaçlar çağrısında yer alan seyyar banyo ve tuvalet için üniversitemiz atölyelerinde çalışmaya başladık. İlk etapta deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan 50 seyyar tuvalet ve banyo ünitelerimizin sevkiyatına başladık. Kendi atölyelerimizde mümkün olan en çok adette seyyar tuvalet ve banyo ünitesi üreterek hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaşacağız. Üretime devam ederek ihtiyaçlı bölgelere transferlerini sağlayacağız." diye konuştu.

Ardahan'dan da temin edilen 8 seyyar tuvalet ve banyo deprem bölgesine gönderildi.

Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezine getirilen seyyar tuvalet ve banyolar İl Özel İdaresi'ne ait kamyonlar ile deprem bölgesine sevk edildi.

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