Dolar
42.94
Euro
50.55
Altın
4,462.37
ETH/USDT
2,933.10
BTC/USDT
87,442.00
BIST 100
11,229.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu - Çatalzeytin kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.
logo
Kültür

Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, depremlerde zarar gören vakıf eserlerinin ihyası çalışmaları kapsamında, 73 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı, 176 eserin restorasyon ve onarım çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.

Mümin Altaş  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çok sayıda vakıf ve kültür varlığı ağır hasar aldı. Depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda, 377 vakıf kültür varlığının zarar gördüğü belirlendi.

Büyük yıkımın ardından geçmişin izlerini korumak ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir ihya süreci başlatıldı. Depremden etkilenen eserlerin onarımı için bilimsel, planlı ve çok yönlü bir restorasyon programı hayata geçirildi.

Vakıf mirasını yalnızca korumakla sınırlı kalmayan bu anlayış doğrultusunda, 2025 yılı boyunca çok sayıda vakıf eseri ihya edilerek ibadete ve ziyarete açıldı. Restorasyonu devam eden yapılarda ise çalışmalar, belirlenen takvim çerçevesinde sürdürüldü.

29.12.2025


Bu kapsamda, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerden, Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan 12 eser ibadete ve ziyarete açılırken, 13 eserde çalışmalar sürdürüldü. Kahramanmaraş'ta 3 eser tamamlandı, 16 eserde restorasyon devam etti. 14 eserin ramazan ayına kadar açılması öngörülüyor. Kilis'te 6 eserin restorasyonu tamamlandı, 10 eserde çalışmalar sürdürüldü ve 6 eserin ramazan ayına kadar açılması planlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde ise Hatay'da 9 eserin açılışı gerçekleştirildi, 1 eserin restorasyonu tamamlandı ve 82 eserde çalışmalar sürdürülüyor. Antakya'da 11 eserin restorasyonu tamamlanırken, 4 eserin tamamlanmasının ardından ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor. Osmaniye'de ise 3 eserin restorasyonu tamamlandı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamında Malatya'da 6 eserin restorasyonu tamamlandı, 19 eserde çalışmalar devam ediyor. Elazığ'da ise 3 eserin restorasyonu tamamlandı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde ise Diyarbakır'da 2 eserin restorasyonu tamamlandı, 5 eserde çalışmalar sürdürülüyor. Bingöl'de 1 eserin restorasyonu tamamlanırken, 1 eserdeki çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Şanlıurfa'da 15 eserin restorasyonu tamamlandı, 10 eserde çalışmalar sürdürülüyor. Adıyaman'da ise 1 eserin restorasyonu tamamlandı, 9 eserde çalışmalar devam etti.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Adana'da ise 7 eserde restorasyon çalışmaları sürdürüldü.

Öte yandan, 2025 yılı boyunca deprem bölgesi dışındaki illerde de kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar devam etti. Bu kapsamda, yurt genelinde 121 vakıf eserinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak eserler yeniden toplumla buluşturuldu.

"2026 yılının ilk çeyreğinde bu eserlerin tümünü milletimizle buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından zamanla yarıştıklarını belirtti.

Ekiplerin yoğun gayreti ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, 2025 yılı boyunca birçok vakıf eserini tamamlayarak ibadete ve ziyarete açtıklarını, devam eden restorasyonları ise planlı şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Aksu, "Şehirlerimizin hafızasında yer eden vakıf eserlerini, özgün yapıları korunarak daha sağlam şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu süreci, büyük bir sorumluluk ve onur bilinciyle yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Aksu, son olarak 27 Aralık'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'ın sembol eseri Habib-i Neccar Camisi'ni açtıklarını anımsatarak, "Sponsor olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Allah nasip ederse 2026 yılının ilk çeyreğinde bu eserlerin tümünü yeniden milletimizle buluşturacağız." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Benzer haberler

Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı

Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı

Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava

62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet