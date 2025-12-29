Dolar
42.93
Euro
50.56
Altın
4,339.96
ETH/USDT
2,939.30
BTC/USDT
87,762.00
BIST 100
11,150.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı

Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.

Tuğba Altun  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılan "Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı" başlıklı ortak duyuruyu paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Ayrıca paylaşımda, "Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile görüştü
Ankara'da 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un toplamda 1004 kilometre raylı sistem hattına ihtiyacı var
Birçok il ve ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Benzer haberler

Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı

Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet