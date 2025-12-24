Dolar
Dünya

Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung ilinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Pekin

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taitung il merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan deprem, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ilinin yanı sıra kuzeyindeki Hualian ve Pingtung illerindeki yerleşimlerde de yoğun hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

