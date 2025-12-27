Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pekin
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
