Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,921.30
BTC/USDT
87,529.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Pekin

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: Ekonomik büyüme Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülke olmaya getirdi
Yoğun kar yağışı birçok ilde ulaşımı etkiliyor
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti

Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım uygulayacak

Asya-Pasifik'te 2025'in bakiyesi çatışma ve krizler, 2026'da da baş ağrıtacak

Asya-Pasifik'te 2025'in bakiyesi çatışma ve krizler, 2026'da da baş ağrıtacak
Çin'in hızlı tren demir yolu ağı 50 bin kilometreyi aştı

Çin'in hızlı tren demir yolu ağı 50 bin kilometreyi aştı
Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yönelebilir

Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yönelebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet