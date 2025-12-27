Dolar
logo
Gündem

Yoğun kar yağışı birçok ilde ulaşımı etkiliyor

Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekip  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Yoğun kar yağışı birçok ilde ulaşımı etkiliyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Yurdun birçok ilinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürken bazı illerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan

Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde kar yağışı ve yoğun tipi etkisini artırdı.

Yoğun buzlanmanın da oluştuğu yol, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda tuzlama çalışması yaparken, ağır tonajlı araçlar Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkında bekliyor.

Ardahan-Çıldır kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı

Ardahan-Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım aksadı.

Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bingöl

Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı araçlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri bölgedeki tuzlama çalışması yapıyor.

Hakkari

Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar dolayısıyla sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda önlem aldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Karakurt mevkisinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı yolda hem kazalara hem de ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

Bölgede yoğun kar etkisini sürdürüyor.

Kastamonu

Kastamonu'da kar nedeniyle 202 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Ağlı'da 12, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 19, Çatalzeytin'de 15, Devrekani'de 29, Doğanyurt ve İnebolu'da 8'er, Küre'de 33, Pınarbaşı'nda 27 ve Seydiler'de 10 olmak üzere 202 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte sabah etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 6 araçtaki yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

Öte yandan Muş-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Laleli köyü girişinde de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

Karayolları ekipleri, Hasköy-Mutki ile Muş-Kulp kara yoluna "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelası bıraktı.

Kar yağışının kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

