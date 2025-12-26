Dolar
42.93
Euro
50.59
Altın
4,515.52
ETH/USDT
2,961.00
BTC/USDT
88,672.00
BIST 100
11,286.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Konferansı"nda konuşuyor. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM Tanıtım Ofisi’nde AA Finans Masası’na konuk oldu.
logo
Dünya

Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yönelebilir

Japonya'da hükümetin, onayladığı 58 milyar dolarlık yeni savunma bütçesinden kıyı savunması için ayırdığı 640 milyon doları harcamak üzere Türkiye ile işbirliği yapabileceği belirtildi.

Yasin Yorgancı  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yönelebilir

Tokyo

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 2026 mali yılına ilişkin taslak savunma bütçesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 arttı.

Buna göre, yeni yılda savunma bütçesi 58 milyar dolar olarak belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu bütçe içinde kıyı savunması için ayrılan 640 milyon doların, “SHIELD” adı verilen sistem kapsamında, 2028’e kadar gözetleme ve savunma amaçlı geniş ölçekli insansız hava, deniz üstü ve denizaltı araçlarının devreye alınması için harcanmasının planlandığı ifade edildi.

Bu alanda ilk aşamada ithalata ağırlık verileceği ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapılabileceği kaydedildi.

Füze ve insansız sistemlere ağırlık

Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.

Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi.

Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
TİHEK, erkek müşterilerin tek başına havuza alınmamasını ayrımcılık saydı
İstanbul 2025'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu
İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi
MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Benzer haberler

Çin'in hızlı tren demir yolu ağı 50 bin kilometreyi aştı

Çin'in hızlı tren demir yolu ağı 50 bin kilometreyi aştı

Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yönelebilir

Çin, "Guovang" ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 17. grubunu fırlattı

Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem
Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor

Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor
Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak

Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet