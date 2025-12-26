Dolar
42.93
Euro
50.61
Altın
4,508.15
ETH/USDT
2,965.90
BTC/USDT
88,627.00
BIST 100
11,259.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Derviş Altuntaş, Seyit Ahmet Eksik  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon

İlçenin Söğütlü Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen Ramazan A'nın (24) kullandığı 61 AHP 145 plakalı motosiklete, E.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen E.Y. ise bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bölgedeki bir iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı
Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı Zeynep'in ailesi "caydırıcı cezaları" destekliyor

Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı Zeynep'in ailesi "caydırıcı cezaları" destekliyor
Coğrafi işaretli Trabzon hasırında dış pazar hedefi büyüyor

Coğrafi işaretli Trabzon hasırında dış pazar hedefi büyüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet