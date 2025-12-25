Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,915.00
BTC/USDT
87,290.00
BIST 100
11,399.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor

Japon hükümeti, Mart 2029'a kadar 1,23 milyondan fazla yabancı işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor

Ankara

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, hükümet, Mart 2029'a kadar 1 milyon 231 bin 900 kalifiye işçinin Japonya'ya alınmasını öngören planın taslağını sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Planın ilk aşaması kapsamında, Japonya'ya 19 alanda vasıflı 805 bin 700 işçinin kabul edilmesi bekleniyor. Kalifiye işçilerin, öncelikli olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada Japonya'da inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörlerinde üç yıl eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacak 17 alanda toplam 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Japonya'da iş gücü ihtiyacı ve verimlilik artışını hedefleyen hükümetin, planı ocak ayında Kabine onayına sunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
Bakan Uraloğlu: Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı çok daha güçlü hale getiriyoruz
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Bakanı Yumaklı: Dileğimiz, Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yasalaşması ve yürürlüğe girmesi
Başsavcılık, "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeye getirilmesi talimatı verdi

Benzer haberler

Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor

Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor

Elazığ'daki tesis mersin balığı yetiştiriciliğiyle havyarda üretim üssü olmak için çalışıyor

Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor

Enerjide arz güvenliği yapay zeka, siber güvenlik ve şebeke esnekliğiyle yönetilecek

Enerjide arz güvenliği yapay zeka, siber güvenlik ve şebeke esnekliğiyle yönetilecek
Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor

Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor
Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet