Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,986.10
BTC/USDT
88,339.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli bazı "kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Mert Davut  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tebliğle Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli bazı "kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri" eşya tanımlı kalayla kaplanmış (teneke) ürünlerine yönelik damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar uygulamaya konuldu.

Buna göre soruşturma sonucu bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Söz konusu eşyaların ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında şirketlere göre CIF bedelinin belirli oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Almanya menşeli ürünlere yönelik yüzde 5,53 ve yüzde 11,05, Çin menşeli ürünlere yönelik yüzde 23,88, yüzde 24,73, yüzde 24,83 ve yüzde 50,08, Güney Kore menşeli ürünlere yönelik yüzde 12,54 ve yüzde 16,28, Japonya menşeli ürünlere yönelik yüzde 20,29 ve yüzde 43,37, Sırbistan menşeli ürünlere yönelik yüzde 15,43 ve yüzde 36,87 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'den "yemek siparişi platformlarının komisyonuna üst sınır getirilsin" tavsiyesi
Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava dondurdu
Mukaddes üç aylar yarın başlıyor
Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Benzer haberler

Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Bazı ülkelerden "kalayla kaplanmış ürünlerin" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Japonya ve Yeni Zelanda savunma ile bilgi güvenliği alanlarında anlaşma imzaladı

Orta Asya-Japonya diyaloğu, liderler zirvesiyle yeni bir döneme giriyor

Çin'de konut sorunu derinleşmeye devam ediyor

Çin'de konut sorunu derinleşmeye devam ediyor
Japonya'da Takaiçi hükümeti yetkilisinden "nükleer silaha ihtiyaç olduğu" çıkışı

Japonya'da Takaiçi hükümeti yetkilisinden "nükleer silaha ihtiyaç olduğu" çıkışı
Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek

Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet