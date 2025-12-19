Dolar
Dünya

Japonya ve Yeni Zelanda savunma ile bilgi güvenliği alanlarında anlaşma imzaladı

Japonya ve Yeni Zelanda, ikili savunma ilişkilerini derinleştirmek amacıyla savunma işbirliği ve bilgi güvenliği alanlarında iki anlaşmaya imza attı.

Nuri Aydın  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Japonya ve Yeni Zelanda savunma ile bilgi güvenliği alanlarında anlaşma imzaladı

İstanbul

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tokyo'da yapılan görüşmelerde Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins'in ikili güvenlik işbirliği, ekonomik güvenlik, bölgesel gelişmeler ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki rolünün önemini ele aldığı belirtildi.

Görüşmenin ardından ikilinin savunma işbirliği ve bilgi güvenliği alanlarında iki anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.

Anlaşmaların iki ülke silahlı kuvvetleri arasında tedarik ve hizmetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yürütülmesini, daha yakın askeri işbirliğini ve iki ülkenin uluslararası toplumun barış ve güvenliğine daha etkin katkı sunmasını amaçladığı bildirildi.

Ayrıca, iki bakanın "Özgür ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu doğrultusunda Japonya ile Yeni Zelanda arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Collins ise yazılı açıklamasında, anlaşmanın denizde yakıt ikmali, ortak insani yardım ve afet yardımı faaliyetlerinde gıda ya da tıbbi malzeme temini gibi alanları kapsayabileceğine işaret ederek, "Kuvvetlerimiz halihazırda iyi bir işbirliği içinde. Bu anlaşma, daha da sorunsuz bir ortaklık için gerekli zemini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise konuya ilişkin açıklamasında, Japonya'nın ülkesinin "kritik bir ortağı" olduğunu vurgulayarak, artan uluslararası gerilimler karşısında ortaklarla birlikte çalışmanın ve bölgesel güvenlik ile refahın korunmasının önemine dikkati çekti.

