Dolar
42.85
Euro
50.70
Altın
4,487.82
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,105.00
BIST 100
11,353.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Yaşam

Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Nurgül ve Gökhan Güller çifti, 10 dekarlık alanda yetiştirdikleri Trabzon hurmasını kurutarak Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor Fotoğraf: Eyyup Yüksel İbicioğlu/AA

Osmaniye

Kadirli'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurgül ve oto tamircisi eşi Gökhan Güller'e 2 yıl önce dedelerinden Trabzon hurması bulunan 10 dönümlük bahçe kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşlerinden fırsat buldukça bahçenin bakımlarını yapan 4 çocuklu Güller çifti, ilk etapta topladıkları ürünleri hem kendileri tüketti hem de yakınlarına verdi.

Güller çifti, ürünün çok fazla olmasıyla bunları kurutarak değerlendirmeye başladı.

Akdam köyündeki evlerinde soyup kuruttukları ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan aile, sipariş de almaya başladı.


Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Güller çifti, 2 yıldan bu yana kuruttukları Trabzon hurmalarını Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ek gelir elde ediyor.

"Tesis kurarak çevre illerden de hurma alıp kurutmayı düşünüyorum"

Nurgül Güller (37), AA muhabirine, yaşadıkları bölgede yaygın olarak yapılan Trabzon hurması yetiştiriciliğiyle dedelerinden kalan bahçe sayesinde tanıştıklarını söyledi.

Şu anda ürünlerini çok sayıda kente gönderdiklerini dile getiren Güller, "Sosyal medyadan paylaşım yapıyorum ve herkes oradan görüyor. Bu şekilde iletişim kurup Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Kayseri, Şırnak'a kadar gönderdim." dedi.

Güller, ilk yıllarında 1, bu sezon ise 2 ton ürün kuruttuklarını ifade etti.

Fabrikada çalıştığı için sadece pazar günleri ürünü soyup asabildiklerini belirten Güller, şöyle konuştu:

"Hedefim yeni bir bahçe ve işimi kolaylaştıracak makineler almak. Şu an tamamen el emeğiyle soyup asıyorum. İleride bir tesis kurarak çevre illerden de hurma alıp kurutmayı düşünüyorum. Bu işi geliştirmeyi düşünüyorum. İnsanlar bu ürünü ve özellikle kurusunun ne olduğunu, faydalarını, neye yaradığını bilmiyordu. Sosyal medyada paylaşım yaptım her yerde ve 2-3 katı satışlarım oldu. Şu an siparişlere yetişemiyorum."

Güller, ailecek keyifle yaptıkları bu iş sayesinde kazançlarının da arttığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Benzer haberler

Elazığ'daki tesis mersin balığı yetiştiriciliğiyle havyarda üretim üssü olmak için çalışıyor

Elazığ'daki tesis mersin balığı yetiştiriciliğiyle havyarda üretim üssü olmak için çalışıyor

Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor

Enerjide arz güvenliği yapay zeka, siber güvenlik ve şebeke esnekliğiyle yönetilecek

Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor

Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor
Vanlı kardeşlerin ürettiği çevre dostu ahşap evler birçok ile satılıyor

Vanlı kardeşlerin ürettiği çevre dostu ahşap evler birçok ile satılıyor
Kanserle mücadele sürecinde başladığı glütensiz gıda üretimini kafeyle mesleğe dönüştürdü

Kanserle mücadele sürecinde başladığı glütensiz gıda üretimini kafeyle mesleğe dönüştürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet