Bakan Uraloğlu: Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı çok daha güçlü hale getiriyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı, yetkin insan kaynağımız ve ileri teknolojimizle çok daha güçlü hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki ziyaretinde hava sahasını yöneten altyapıyı çok daha güçlü hale getirdiklerini bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı, yetkin insan kaynağımız ve ileri teknolojimizle çok daha güçlü hale getiriyoruz. Uçuş güvenliğini her zaman en üst seviyede tutarak, gökyüzündeki hakimiyetimizi geleceğe en iyi şekilde taşıyoruz."