Dünya

Çin'in hızlı tren demir yolu ağı 50 bin kilometreyi aştı

Çin'in hızlı tren demir yolu ağının uzunluğunun, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hedefi olan 50 bin kilometreyi aştığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Çin'in hızlı tren demir yolu ağı 50 bin kilometreyi aştı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin idari merkezi Şian ile Çin'de Komünist Devrim'de bir sığınak ve üs olarak gördüğü işlev nedeniyle tarihi önemi olan Yanan şehri arasında 299 kilometrelik hızlı tren hattı hizmete açıldı.

Hattın hizmete girmesiyle Çin'in ulusal hızlı tren demiryolu ağının uzunluğu, 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda hedef olarak konulan 50 bin kilometreyi geçti.

Çin'de hızlı tren altyapısına ilk kez 2008'de Pekin-Tiencin Şehirlerarası Demir Yolu'nun hizmete girmesiyle geçilmişti. 2008'den 2020'e kadar olan dönemde ülke genelinde çok sayıda yeni hattın inşasıyla hızlı tren demir yolu ağı 38 bin kilometreye ulaşmıştı.

Çin Devlet Demir Yolu Grubu Şirketinin verilerine göre, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 12 bin kilometre hızlı tren demir yolu ağı inşa edilerek hizmete sokuldu. Bu dönemde hızlı tren altyapısı nüfusu 500 binden fazla şehirlerin yüzde 97'sine ulaştı.

