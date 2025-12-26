Dolar
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Utku Şimşek  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek

Ankara

MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, devlet memuru ünvanıyla MSB'ye 58, Genelkurmay Başkanlığı'na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.

Ayrıca, MSB'ye 691, Genelkurmay Başkanlığı'na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel de istihdam edilecek.

Başvurular bugün başladı

İlana başvurular 26 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden bilgilendirilerek sınava davet edilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar yerleştirme sonuçlarını, Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden görebilecek.

